மாநில செய்திகள்

ஏரிக்குள் வீடு கட்டப்பட்டுள்ளதா? ஆய்வு செய்ய கலெக்டருக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Is the house built into the lake? Court order to Collector to inspect

ஏரிக்குள் வீடு கட்டப்பட்டுள்ளதா? ஆய்வு செய்ய கலெக்டருக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு