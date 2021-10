மாநில செய்திகள்

புதுவையில் கொரோனா பாதிப்பு குறைகிறது + "||" + The corona test was performed on 3,846 people in the 24 hours that ended at 10 a.m. in Puduvai. 28 of them were confirmed infected.

