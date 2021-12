மாநில செய்திகள்

செம்மஞ்சேரியில் மு.க.ஸ்டாலின் 2-வது நாளாக ஆய்வு - நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார் + "||" + MK Stalin on the 2nd day in Chemmancheri provided research-relief assistance

செம்மஞ்சேரியில் மு.க.ஸ்டாலின் 2-வது நாளாக ஆய்வு - நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார்