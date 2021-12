மாநில செய்திகள்

கப்பலில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.48 லட்சம் மோசடி புகாரில் பெண் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Two persons, including a woman, have been arrested on a charge of embezzling Rs 48 lakh from a ship

கப்பலில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.48 லட்சம் மோசடி புகாரில் பெண் உள்பட 2 பேர் கைது