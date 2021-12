மாநில செய்திகள்

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு இறக்குமதி செய்த பொட்டாஷ் உரம் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Information of the Minister of Potash Fertilizer Imported to Primary Agricultural Co-operative Societies

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு இறக்குமதி செய்த பொட்டாஷ் உரம் அமைச்சர் தகவல்