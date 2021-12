மாநில செய்திகள்

3-ம் பாலினத்தவர்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்க்க நடவடிக்கை அமைச்சர் கீதாஜீவன் தகவல் + "||" + Minister of Action Geeta Jeevan informed to solve the problems faced by the 3rd gender

3-ம் பாலினத்தவர்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்க்க நடவடிக்கை அமைச்சர் கீதாஜீவன் தகவல்