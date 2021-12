மாநில செய்திகள்

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலினிடம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கோரிக்கை + "||" + Marxist-Communist demand to MK Stalin to strengthen the Child Protection Commission

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலினிடம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கோரிக்கை