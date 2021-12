மாநில செய்திகள்

இடைத்தரகர்கள் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தலையிட்டால் குண்டர் சட்டம் - மதுரை கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Madurai Collector warns of Goondas act if middlemen interfere in paddy procurement centers

இடைத்தரகர்கள் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தலையிட்டால் குண்டர் சட்டம் - மதுரை கலெக்டர் எச்சரிக்கை