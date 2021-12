மாநில செய்திகள்

ராஜேந்திர பாலாஜியின் ஊழல் குறித்த திடுக்கிடும் தகவல்கள் விரைவில் வெளிவரும்..!! - அமைச்சர் சா.மு.நாசர் + "||" + The shocking news about Rajendra Balaji's corruption will come out soon - Minister S.M.Nasser

ராஜேந்திர பாலாஜியின் ஊழல் குறித்த திடுக்கிடும் தகவல்கள் விரைவில் வெளிவரும்..!! - அமைச்சர் சா.மு.நாசர்