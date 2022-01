மாநில செய்திகள்

திருப்பூர் ரெயில் நிலையம் அருகே கருணாநிதி சிலை வைக்க அனுமதி அளிக்கவில்லை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு விளக்கம் + "||" + The Tamil Nadu government has not given permission to place a statue of Karunanidhi near the Tirupur railway station

திருப்பூர் ரெயில் நிலையம் அருகே கருணாநிதி சிலை வைக்க அனுமதி அளிக்கவில்லை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு விளக்கம்