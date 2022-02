மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு புறக்கணிப்பு ‘மக்களின் நலனை மறந்த மத்திய பட்ஜெட்' மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து + "||" + Tamil Nadu boycott 'Federal budget forgets the welfare of the people' MK Stalin's opinion

தமிழ்நாடு புறக்கணிப்பு ‘மக்களின் நலனை மறந்த மத்திய பட்ஜெட்' மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து