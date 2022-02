மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் எதிர்ப்பை மீறி இலங்கையில் முதன்முறையாக தமிழக மீனவர்களின் 128 படகுகள் ஏலம் + "||" + 128 boats of Tamil Nadu fishermen auctioned for the first time in Sri Lanka despite the opposition of Tamil Nadu

