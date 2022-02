மாநில செய்திகள்

‘நீட்' தேர்வை ரத்து செய்யும் விவகாரத்தில் அரசு எடுக்கும் சட்டரீதியிலான நடவடிக்கைக்கு அ.தி.மு.க. துணை நிற்கும் + "||" + AIADMK seeks legal action against government over cancellation of 'Need' exam Sub stands

