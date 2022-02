மாநில செய்திகள்

அம்பத்தூரில் குடோனில் பதுக்கிய ரூ.1 கோடி செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் + "||" + Hidden in Gudon in Ambattur Rs 1 crore worth of sheepskin confiscated

அம்பத்தூரில் குடோனில் பதுக்கிய ரூ.1 கோடி செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல்