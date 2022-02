மாநில செய்திகள்

“வேதா இல்லத்தை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கை கைவிடப்படுகிறது” - தமிழக அரசு + "||" + Acquisition of Vedha house is stopped Government of Tamil Nadu

“வேதா இல்லத்தை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கை கைவிடப்படுகிறது” - தமிழக அரசு