மாநில செய்திகள்

‘தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ - வெளியுறவுத்துறை மந்திரிக்கு முதல்-அமைச்சர் கடிதம் + "||" + Action to release Tamil Nadu fishermen in Sri Lanka- CM letter to the Minister of External Affairs

‘தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ - வெளியுறவுத்துறை மந்திரிக்கு முதல்-அமைச்சர் கடிதம்