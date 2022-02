மாநில செய்திகள்

5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 27-ந்தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் + "||" + 27-day polio vaccination camp for children under 5 years of age

