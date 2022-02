மாநில செய்திகள்

12 முதல் 15 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு ‘கோர்பேவேக்ஸ்’ தடுப்பூசி அமைச்சர் தகவல் + "||" + Minister of ‘Gorbavex’ Vaccine Information for Boys aged 12 to 15 years

12 முதல் 15 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு ‘கோர்பேவேக்ஸ்’ தடுப்பூசி அமைச்சர் தகவல்