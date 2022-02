மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஒருநாளும் தி.மு.க.வில் சங்கமம் ஆகாது கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதில் + "||" + ADMK O. Panneerselvam's reply to the Minister of Co-operatives who will never join the DMK

அ.தி.மு.க. ஒருநாளும் தி.மு.க.வில் சங்கமம் ஆகாது கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதில்