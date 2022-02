மாநில செய்திகள்

உக்ரைனில் சிக்கிய இந்தியர்களை பாதுகாப்பாக மீட்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + O. Panneerselvam insists that Indians trapped in Ukraine should be rescued safely

