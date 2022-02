மாநில செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றி என்பது தமிழ்நாட்டு மக்கள் எனக்கு அளித்த பிறந்த நாள் பரிசு + "||" + Urban local election victory is a birthday present given to me by the people of Tamil Nadu

