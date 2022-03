மாநில செய்திகள்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்த பிரபலங்களுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நன்றி! + "||" + CM Stalin expresses his thanks to Political leaders and all others for conveying birthday wishes to him.

