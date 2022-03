மாநில செய்திகள்

இந்தியாவில் ‘நீட்’ தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் கி.வீரமணி வலியுறுத்தல் + "||" + K. Veeramani insists that ‘Need’ examination should be canceled in India

இந்தியாவில் ‘நீட்’ தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் கி.வீரமணி வலியுறுத்தல்