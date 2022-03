மாநில செய்திகள்

மகளிர் முன்னேற்றத்திற்கு திராவிட மாடல் அரசு என்றும் துணை நிற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி + "||" + The Dravidian model government will always support the advancement of women - MK Stalin's commitment

மகளிர் முன்னேற்றத்திற்கு திராவிட மாடல் அரசு என்றும் துணை நிற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி