மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசுக்கு உதவ இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் திட்டத்திற்கு ரூ.5.66 கோடி ஒதுக்கீடு - தமிழக அரசு அரசாணை + "||" + TN Govt allocates Rs. 5.66 crore for project to select youth to assist the Government

தமிழக அரசுக்கு உதவ இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் திட்டத்திற்கு ரூ.5.66 கோடி ஒதுக்கீடு - தமிழக அரசு அரசாணை