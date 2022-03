மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம் + "||" + First Minister MK Stalin is proud of the 44th Chess Olympiad in Chennai

சென்னையில் 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்