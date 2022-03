மாநில செய்திகள்

கொரோனா மீண்டும் பரவாமல் தடுக்க தடுப்பூசி செலுத்துவதில் அரசு தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் - விஜயகாந்த் + "||" + Government should pay special attention to vaccination to prevent re-emergence of corona - Vijayakanth

கொரோனா மீண்டும் பரவாமல் தடுக்க தடுப்பூசி செலுத்துவதில் அரசு தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் - விஜயகாந்த்