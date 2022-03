மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வனப்பரப்பை உயர்த்த 2½ கோடி மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம் அமைச்சர் தகவல் + "||" + 10 crore saplings to be planted to increase forest cover in Tamil Nadu

