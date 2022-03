மாநில செய்திகள்

வெளிப்படையாகப் பாராட்டிய இந்திரா பார்த்தசாரதியின் பெருந்தன்மைக்கு நன்றி - முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Thank you for the generosity of Indira Parthasarathy who openly praised - Cheif Minister MK Stalin

