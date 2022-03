மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் படித்த கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 + "||" + Rs.1,000 / - per month for college students studying in government schools

அரசு பள்ளிகளில் படித்த கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000