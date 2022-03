மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 600-க்கு கீழ் குறைந்தது..! + "||" + The number of people receiving corona treatment in Tamil Nadu has come down to less than 600 ..!

