மாநில செய்திகள்

மாணவிகளின் வருகை பதிவேட்டில் திருத்தம்: பல் மருத்துவ கல்லூரிக்கு ரூ.3 கோடி அபராதம் + "||" + Correction in the attendance register of students: Rs 3 crore fine for dental college

மாணவிகளின் வருகை பதிவேட்டில் திருத்தம்: பல் மருத்துவ கல்லூரிக்கு ரூ.3 கோடி அபராதம்