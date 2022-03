மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சராக பதவி ஏற்றபிறகு முதல் வெளிநாட்டு பயணம் மு.க.ஸ்டாலின் துபாய் சென்றார் + "||" + MK Stalin's first foreign trip to Dubai after taking office as First Minister

முதல்-அமைச்சராக பதவி ஏற்றபிறகு முதல் வெளிநாட்டு பயணம் மு.க.ஸ்டாலின் துபாய் சென்றார்