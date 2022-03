மக்கள் அனுமதி இல்லாமல் ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுக்க விடமாட்டோம் அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு

மாநில செய்திகள்

மக்கள் அனுமதி இல்லாமல் ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுக்க விடமாட்டோம் அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + We will not let people take even a handful of soil without permission Anbumani Ramadas speech

மக்கள் அனுமதி இல்லாமல் ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுக்க விடமாட்டோம் அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு