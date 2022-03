மாநில செய்திகள்

ஐகோர்ட்டில் 2 புதிய நீதிபதிகள் பதவி ஏற்பு அட்வகேட் ஜெனரல் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து + "||" + Congratulations to the Advocate General on the inauguration of 2 new Judges in the iCourt

ஐகோர்ட்டில் 2 புதிய நீதிபதிகள் பதவி ஏற்பு அட்வகேட் ஜெனரல் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து