மாநில செய்திகள்

10, 11, 12-ம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வை 27 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகிறார்கள் + "||" + 27 lakh students are writing the general examination for 10th, 11th and 12th class

10, 11, 12-ம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வை 27 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகிறார்கள்