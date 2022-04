மாநில செய்திகள்

சட்டசபை இன்று மீண்டும் கூடுகிறது துறை வாரியாக மானிய கோரிக்கை விவாதம் தொடக்கம் + "||" + The Assembly reconvenes today to begin the department-wise grant request debate

சட்டசபை இன்று மீண்டும் கூடுகிறது துறை வாரியாக மானிய கோரிக்கை விவாதம் தொடக்கம்