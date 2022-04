மாநில செய்திகள்

“பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும்” - தமிழக அரசுக்கு ஓ.பி.எஸ். வலியுறுத்தல் + "||" + "Petrol and diesel prices should be reduced OPS insists TN Govt

“பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும்” - தமிழக அரசுக்கு ஓ.பி.எஸ். வலியுறுத்தல்