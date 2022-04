மாநில செய்திகள்

மகளிர் இருசக்கர வாகனத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக மகளிர் இலவசப் பேருந்து திட்டத்தை ஒப்பிடுவது நியாயமற்ற செயல் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + It is unreasonable to compare the free bus scheme for women as an alternative to the women's two-wheeler scheme - O. Panneerselvam

மகளிர் இருசக்கர வாகனத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக மகளிர் இலவசப் பேருந்து திட்டத்தை ஒப்பிடுவது நியாயமற்ற செயல் - ஓ.பன்னீர்செல்வம்