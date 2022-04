மாநில செய்திகள்

தென்காசி: கொளுத்தும் வெயிலிலும் குற்றாலம் அருவியில் தண்ணீர் - சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி...! + "||" + Tenkasi: Water in Courtallam Falls in the scorching sun - Tourists happy

தென்காசி: கொளுத்தும் வெயிலிலும் குற்றாலம் அருவியில் தண்ணீர் - சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி...!