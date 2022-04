மாநில செய்திகள்

நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனையாமல் பாதுகாக்க நடவடிக்கை - அமைச்சர் சக்கரபாணி விளக்கம் + "||" + Measures to protect paddy from getting wet in rains - Minister Sakkarapani

நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனையாமல் பாதுகாக்க நடவடிக்கை - அமைச்சர் சக்கரபாணி விளக்கம்