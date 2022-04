மாநில செய்திகள்

உலக பொது மொழியை உருவாக்க ஐ.நா. சபையில் இந்தியா தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் + "||" + UN to create world common language India must bring a resolution in the Assembly

உலக பொது மொழியை உருவாக்க ஐ.நா. சபையில் இந்தியா தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும்