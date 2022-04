மாநில செய்திகள்

கனிம வள கொள்ளையை தடுத்த நாம் தமிழர் கட்சியினர் மீது வழக்கு போடுவதா? - சீமான் கண்டனம் + "||" + Are we going to sue the Tamil party for stopping the plunder of mineral resources? - Seaman condemnation

கனிம வள கொள்ளையை தடுத்த நாம் தமிழர் கட்சியினர் மீது வழக்கு போடுவதா? - சீமான் கண்டனம்