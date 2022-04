மாநில செய்திகள்

விண்ணப்பிக்கும் அனைவருக்கும் புனித ஹஜ் பயணத்துக்கு அனுமதி + "||" + All applicants are allowed to travel for the Holy Hajj

விண்ணப்பிக்கும் அனைவருக்கும் புனித ஹஜ் பயணத்துக்கு அனுமதி