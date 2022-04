மாநில செய்திகள்

1.4 கோடி பேர் 2-வது தவணை தடுப்பூசி செலுத்தவில்லை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தகவல் + "||" + 1.4 crore people have not been vaccinated for the second time, according to the Department of Public Welfare

