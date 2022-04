மாநில செய்திகள்

உடன்குடியில் ஒரு கிலோ முருங்கைக்காய் ரூ.5 கொள்முதல் - விவசாயிகள் கவலை...! + "||" + Purchase of Rs. 5 per kg of drumsticks in Udankudi - Farmers worried

உடன்குடியில் ஒரு கிலோ முருங்கைக்காய் ரூ.5 கொள்முதல் - விவசாயிகள் கவலை...!