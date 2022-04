மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசு எல்லாமே செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எதற்கு ஆட்சியில் இருக்கிறீர்கள்? அண்ணாமலை கடும் விமர்சனம் + "||" + If the federal government has to do everything, why are you in power? Annamalai harsh criticism

மத்திய அரசு எல்லாமே செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எதற்கு ஆட்சியில் இருக்கிறீர்கள்? அண்ணாமலை கடும் விமர்சனம்