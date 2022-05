மாநில செய்திகள்

தேனி: ஏலச்‌ சீட்டு நடத்தி வந்த பெண் கழுத்தை அறுத்து படுகொலை - வாலிபர் கைது...! + "||" + Theni: Woman arrested for slitting the neck of a woman who was conducting lottery tickets ...!

தேனி: ஏலச்‌ சீட்டு நடத்தி வந்த பெண் கழுத்தை அறுத்து படுகொலை - வாலிபர் கைது...!