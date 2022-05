மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதாவை ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பினார் கவர்னர்: முதல்-அமைச்சர் தகவல் + "||" + NEED SELECTION EXAMINATION BILL FOR THE PRESIDENT Governor: First-Minister Information

நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதாவை ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பினார் கவர்னர்: முதல்-அமைச்சர் தகவல்