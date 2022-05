மாநில செய்திகள்

7 அணிகள், 23 பிரிவுகள் உள்பட பா.ஜ.க. மாநில நிர்வாகிகள் பட்டியல்: அண்ணாமலை வெளியிட்டார் + "||" + The BJP has 7 teams, including 23 divisions. List of State Administrators: Published by Annamalai

7 அணிகள், 23 பிரிவுகள் உள்பட பா.ஜ.க. மாநில நிர்வாகிகள் பட்டியல்: அண்ணாமலை வெளியிட்டார்